За неделю бензин и ДТ в рознице подорожали на 20-50 коп. за литр.

Крупные сети АЗС в период с 11 по 18 декабря подняли цены на бензины и дизельное топливо на 20-50 коп. за литр, сообщили в Консалтинговой группе А-952 со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

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Бензины в сети KLO подорожали на 40-50 коп. за литр: А-92 – до 25,69 грн за литр, А-95 – до 26,59 грн за литр, ДТ – до 25,39 грн за литр. "БРСМ-Нафта" в среднем подняла цены на бензины на 20 коп. за литр, на ДТ – на 46 коп за литр.

На станциях Shell все виды топлива подорожали на 20-60 коп. за литр: А-92 – до 24,94 грн за литр, А-95 – до 26,71 грн за литр, ДТ – до 25,56 грн за литр. На 23-25 коп. за литр в среднем подняла цены сеть AMIC. На заправках BVS, Marshal, Mango и Motto цены на топливо выросли на 20-40 коп. за литр.

В “А-95” отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 18 декабря составила 23,76 грн за литр, А-95 подорожал до 24,80 грн за литр, ДТ – до 24,13 грн за литр. Таким образом, средний недельный рост цен составил по Украине 4-7 коп. за литр.

Как сообщалось, топливо в розничных сетях начало дорожать во второй половине ноября. Основной фактор, повлиявший на увеличение его стоимости, – рост мировых цен на нефть и нефтепродукты.