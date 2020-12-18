За тиждень бензини і ДП в роздробі здорожчали на 20-50 коп. за літр.

Великі мережі АЗС у період з 11 по 18 грудня підняли ціни на бензини і дизельне пальне на 20-50 коп. за літр, повідомили в “Консалтинговій групі А-952 з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів.

Читайте також: Програми лояльності на українських АЗС – вигідно чи ні?

Бензини в мережі KLO здорожчали на 40-50 коп. за літр: А-92 – до 25,69 грн за літр, А-95 – до 26,59 грн за літр, ДП – до 25,39 грн за літр. “БРСМ-Нафта” в середньому підняла ціни на бензини на 20 коп. за літр, на ДП – на 46 коп. за літр.

На станціях Shell усі види палива здорожчали на 20-60 коп. за літр: А-92 – до 24,94 грн за літр, А-95 – до 26,71 грн за літр, ДП – до 25,56 грн за літр. На 23-25 коп. за літр у середньому підняла ціни мережа AMIC. На заправках BVS, Marshal, Mango і Motto ціни на пальне зросли на 20-40 коп. за літр.

В “А-95” відзначили, що середня ціна по країні бензину А-92 18 грудня склала 23,76 грн за літр, А-95 здорожчав до 24,80 грн за літр, ДП – до 24,13 грн за літр. Таким чином, середнє тижневе зростання цін склало по Україні 4-7 коп. за літр.

Як повідомлялось, паливо в роздрібних мережах почало дорожчати в другій половині листопада. Основний чинник, який вплинув на збільшення його вартості, – зростання світових цін на нафту і нафтопродукти.