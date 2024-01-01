За прошлый год полиция поймала 150 тысяч пьяных водителей

Как сообщает МВД Украины в прошлом году патрульные составили 149 882 админпротокола по ст. 130 КУоАП - управление авто в состоянии опьянения.

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За 2024 год зарегистрировано 1000 ДТП с участием нетрезвых водителей с тяжелыми последствиями в которых - 110 погибших и 1302 травмированных.

Ответственность по этой статье предусматривает:

Штраф от 17000 до 51000 грн

Лишение права управления от 1 до 10 лет

Изъятие/конфискация транспортного средства

Админарест на срок от 10 до 15 суток

Мера ответственности зависит от квалификации в рамках 130 статьи КУоАП.