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За прошлый год полиция поймала 150 тысяч пьяных водителей

Почти 150 тысяч водителей получили админпротоколы за управление транспортом в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) опьянения.
За 2024 год полиция оформила 150 тысяч пьяных водителей - Auto24
Евгений Гудущан
logo11 марта, 15:47
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Как сообщает МВД Украины в прошлом году патрульные составили 149 882 админпротокола по ст. 130 КУоАП - управление авто в состоянии опьянения.

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За 2024 год зарегистрировано 1000 ДТП с участием нетрезвых водителей с тяжелыми последствиями в которых - 110 погибших и 1302 травмированных.

Ответственность по этой статье предусматривает:

  • Штраф от 17000 до 51000 грн
  • Лишение права управления от 1 до 10 лет
  • Изъятие/конфискация транспортного средства
  • Админарест на срок от 10 до 15 суток

Мера ответственности зависит от квалификации в рамках 130 статьи КУоАП.

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