За минулий рік поліція спіймала 150 тисяч п’яних водіїв

Як повідомляє МВС України минулого року патрульні склали 149 882 адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП — керування авто в стані сп’яніння.

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За 2024 рік зареєстровано 1000 ДТП за участю нетверезих водіїв з тяжкими наслідками у яких - 110 загиблих і 1302 травмованих.

Відповідальність за цією статтею передбачає:

Штраф від 17000 до 51000 грн

Позбавлення права керування від 1 до 10 років

Вилучення/конфіскація транспортного засобу

Адмінарешт на строк від 10 до 15 діб

Міра відповідальності залежить від кваліфікації у рамках 130 статті КУпАП.