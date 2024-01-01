За минулий рік поліція спіймала 150 тисяч п’яних водіїв

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Як повідомляє МВС України минулого року патрульні склали 149 882 адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП — керування авто в стані сп’яніння.
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За 2024 рік зареєстровано 1000 ДТП за участю нетверезих водіїв з тяжкими наслідками у яких - 110 загиблих і 1302 травмованих.
Відповідальність за цією статтею передбачає:
- Штраф від 17000 до 51000 грн
- Позбавлення права керування від 1 до 10 років
- Вилучення/конфіскація транспортного засобу
- Адмінарешт на строк від 10 до 15 діб
Міра відповідальності залежить від кваліфікації у рамках 130 статті КУпАП.