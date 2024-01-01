Укр
Ру

За минулий рік поліція спіймала 150 тисяч п’яних водіїв

Майже 150 тисяч водіїв отримали адмінпротоколи за керування транспортом у стані наркотичного (у тому числі алкогольного) сп’яніння.
За 2024 рік поліція оформила 150 тисяч п’яних водіїв - Auto24
Євген Гудущан
logo11 березня, 15:47
logo0
logo0 хв

Як повідомляє МВС України минулого року патрульні склали 149 882 адмінпротоколи за ст. 130 КУпАП — керування авто в стані сп’яніння.

Читайте також: Який штраф за керування у стані сп’яніння

За 2024 рік зареєстровано 1000 ДТП за участю нетверезих водіїв з тяжкими наслідками у яких - 110 загиблих і 1302 травмованих.

Відповідальність за цією статтею передбачає:

  • Штраф від 17000 до 51000 грн
  • Позбавлення права керування від 1 до 10 років
  • Вилучення/конфіскація транспортного засобу
  • Адмінарешт на строк від 10 до 15 діб

Міра відповідальності залежить від кваліфікації у рамках 130 статті КУпАП.

#Алкоголь #Автоподія #Поліція #Новини #Штрафи