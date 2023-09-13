В результате повышения налогов розничные цены на топливо продолжают расти. Большие сети подняли цены на горючее на 1 грн/л.

За сутки (12-13 сентября) средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 31 копейку – до 53,63 грн/л. Бензин А-95+ подорожал на 37 копеек – до 55,56 грн/л, а дизельное топливо – на 0,29 грн/л, до 53,20 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

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В частности, на ОККО и WOG бензины марки А-95, А-95-премиум и дизельное топливо подорожали на 1 грн/л: А-95 и ДТ – до 55,99 грн/л, «пятерка» с улучшенными показателями качества – до 57,99 грн/л.

Все виды горючего добавили гривну также и в сети АЗК SOCAR – А-95 и дизтопливо подорожали до 57,99 грн/л, А-95+ – до 59,99 грн/л.

На станциях остальных сетей обычная «пятерка» прибавила в цене 0,20–1,50 грн/л – до 50,00–52,00 грн/л. А-95+ подорожал на 34 копейки – до 50,43 грн/л, дизтопливо – на 20-70 копеек, до 49,10-53,49 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 12 на 13 сентября 2023 г., грн/л: