В Киеве за сутки одна камера автофиксации поймала почти 400 нарушителей "общественной полосы". Штраф за такое нарушение составляет 510 грн.

В Киеве камера автоматической фиксации нарушений ПДД за сутки зафиксировала почти 400 нарушителей, которые ехали по полосе общественного транспорта. Об этом говорится на официальной странице полиции в соцсети.

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Отмечается, что в Киеве сейчас только одна камера фиксирует выезд на полосу общественного транспорта. Она расположена на бульваре Дружбы народов, 36.

"Со вчерашнего дня камера автоматической фиксации, которая расположена на бульваре Дружбы народов, 36, в Киеве, кроме фиксации нарушений скорости, начала фиксировать еще и нарушение проезда полосой общественного транспорта. Результаты работы нового функционала камеры – 385 нарушителей, которые двигались по полосе для общественного транспорта", – говорится в сообщении.