У Києві за добу одна камера автофіксації зловила майже 400 порушників "громадської смуги". Штраф за таке порушення складає 510 грн.

У Києві камера автоматичної фіксації порушень ПДР за добу зафіксувала майже 400 порушників, які їхали смугою громадського транспорту. Про це сказано на офіційній сторінці поліції у соцмережі.

Читайте також: Як новий закон розширює повноваження поліції

Зазначається, що у Києві наразі лише одна камера фіксує виїзд на смугу громадського транспорту. Вона розташована на бульварі Дружби народів, 36.

"Відучора камера автоматичної фіксації, яка розташована на бульварі Дружби народів, 36, у Києві, окрім фіксації порушень швидкості, почала фіксувати ще й порушення проїзду смугою громадського транспорту. Результати роботи нового функціоналу камери - 385 порушників, що рухалися смугою для громадського транспорту", - йдеться у повідомленні.