Для этого нужно воспользоваться специальным мобильным приложением. Хотя общение с людьми исключить не удастся.

Если автомобиль в Киеве мешал другим участникам движения, его эвакуируют на штрафплощадку. Для того, чтобы забрать автомобиль оттуда и уплатить штраф за стоянку в запрещенном месте и сопутствующие услуги, необходимо контактировать с большим количеством людей. Это в условиях карантина опасно. Поэтому для того, чтобы уменьшить контакты с людьми, лучше воспользоваться мобильным приложением Kyiv Smart City.

После несложной регистрации с помощью этого приложения можно купить билеты на транспорт, оплатить услуги парковки, а также проверить, эвакуирован ли автомобиль и создать запрос на его “освобождение”.

Впрочем, в очередях все же постоять придется – для того, чтобы написать заявление в управление полиции. Это можно сделать в Главном управлении национальной полиции (ул. Владимирская, 15, вход со стороны памятника Б. Хмельницкого), или в ЦНАПах по адресам: Днепровская набережная, 19-Б; Народного Ополчения, 9; Голосеевский проспект, 42. В большинстве госучреждений в залы с сотрудниками пускают по одному. Впрочем, это уменьшает скорость обработки документов.

К теме: Что нужно сделать автовладельцу, если его авто эвакуировали

После того, как заявление написано и заявка на автомобиль внесена, надо поехать на штрафплощадку, где также придется контактировать с его сотрудниками.

Таким образом, процедура возвращения автомобиля после эвакуации остается сложной и затратной даже с использованием мобильного приложения, поэтому лучше не оставляйте машину там, откуда ее могут эвакуировать.

Напомним, за что могут эвакуировать автомобиль в Киеве.