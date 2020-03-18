Для цього треба скористатись спеціальним мобільним додатком. Хоча спілкування з людьми виключити не вдасться.

Якщо автомобіль у Києві заважав іншим учасникам руху, його евакуюють на штрафмайданчик. Для того, щоб забрати автомобіль звідти та сплатити штраф за стоянку в забороненому місці та супутні послуги, необхідно контактувати з великою кількістю людей. Це в умовах карантину небезпечно. Тому для того, зменшити контакти з людьми, краще скоритстаись мобільним додатком Kyiv Smart City.

Після нескладної реєстрації за допомогою цього додатку можна придбати квитки на транспорт, оплатити послуги паркування, а також перевірити, чи евакуйовано автомобіль та створити запит на його “визволення”.

Втім, в чергах все ж постояти доведеться – для того, щоб написати заяву в управління поліції. Це можна зробити в Головному управлінні національної поліції (вул. Володимирська, 15, вхід з боку пам'ятника Б. Хмельницького), чи у ЦНАПах за адресами: Дніпровська набережна, 19-Б; Народного Ополчення, 9; Голосіївський проспект, 42. В більшості держустанов в зали з парцівниками пускають по одному. Втім, це зменшує швидкість обробки документів.

До теми: що треба зробити автовласнику, якщо його авто евакуювали

Після того, як заява написана та заявка на автомобіль внесена, треба поїхати на штрафмайданчик, де також доведеться контактувати з його співробітниками.

Таким чином, процедура поверення автомобіля після евакуації залишається складною і витратною навіть з використанням мобільного дадатка, тому краще не залишайте машину там, звідки її можуть евакуювати.

Нагадаємо, за що можуть евакуювати автомобіль у Києві.