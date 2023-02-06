Первое в мире исследование показывает, что даже кратковременное воздействие загрязненного воздуха быстро влияет на мозг.

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Британской Колумбии и Университета Виктории, показало, что обычный уровень загрязнения окружающей среды может ухудшить работу человеческого мозга в считанные часы.

Результаты экспертной оценки, опубликованные в журнале Environmental Health, показывают, что только два часа влияния выхлопных газов дизеля влекут за собой снижение функциональной связности мозга – показатель того, как разные области мозга взаимодействуют и общаются друг с другом. Исследование дает первые доказательства на людях, полученные в ходе контролируемого эксперимента, об изменении подключения к сети мозга, вызванной загрязнением воздуха.

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"В течение многих десятилетий ученые считали, что мозг может быть защищен от вредных последствий загрязнения воздуха", – сказал старший автор исследования доктор Крис Карлстен, профессор и руководитель отдела респираторной медицины и канадской научно-исследовательской кафедры профессиональных и экологических заболеваний легких UBC. «Это исследование, которое является первым в своем роде в мире, дает новые доказательства, подтверждающие связь между загрязнением воздуха и когнитивными функциями».

Для исследования ученые кратковременно разместили 25 здоровых взрослых в помещение с выхлопами дизельного горючего и отфильтрованном воздухе в разное время в лабораторных условиях. Активность мозга измеряли до и после каждого излучения с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Исследователи проанализировали изменения в сети головного мозга по умолчанию (DMN), набор взаимосвязанных областей мозга, играющих важную роль в памяти и внутреннем мышлении. ФМРТ показало, что участники имели пониженную функциональную связность в широко распространенных регионах DMN после воздействия дизельных выхлопных газов по сравнению с фильтрованным воздухом.

«Мы знаем, что изменение функциональной связи в DMN было связано со снижением когнитивных способностей и симптомами депрессии, поэтому нас волнует, как загрязнение транспорта прерывает эти сети», – сказала доктор Джоди Гаврилюк, профессор психологии из Университета Виктории и первый автор исследования. «Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять функциональное влияние этих изменений, возможно, что они могут ухудшить мышление или способность людей работать».

Примечательно, что изменения в мозге были временными и связь участников нормализовалась после окончания вдыхания загрязненного воздуха. Доктор Карлстен предположил, что последствия могут быть длительными, если влияние непрерывно. Он сказал, что люди должны помнить о воздухе, которым они дышат, и принимать соответствующие меры, чтобы свести к минимуму влияние потенциально вредных загрязнителей воздуха, таких как выхлопные газы автомобилей.