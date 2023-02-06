Перше у світі дослідження показує, що навіть короткочасний вплив забрудненого повітря швидко впливає на мозок.

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Британської Колумбії та Університету Вікторії, показало, що звичайний рівень забруднення навколишнього середовища може погіршити роботу людського мозку лише за лічені години.

Результати експертної оцінки, опубліковані в журналі Environmental Health, показують, що лише дві години впливу вихлопних газів дизеля спричиняють зниження функціональної зв’язності мозку – показник того, як різні області мозку взаємодіють і спілкуються одна з одною. Дослідження надає перші докази на людях, отримані в ході контрольованого експерименту, про зміну підключення до мережі мозку, спричинену забрудненням повітря.

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«Протягом багатьох десятиліть вчені вважали, що мозок може бути захищений від шкідливих наслідків забруднення повітря», — сказав старший автор дослідження доктор Кріс Карлстен, професор і керівник відділу респіраторної медицини та канадської науково-дослідної кафедри професійних та екологічних захворювань легенів UBC. «Це дослідження, яке є першим у своєму роді у світі, надає нові докази, що підтверджують зв’язок між забрудненням повітря та когнітивними функціями».

Для дослідження вчені короткочасно розмістили 25 здорових дорослих людей у приміщення з вихлопами дизельного пального та відфільтрованому повітрю в різний час у лабораторних умовах. Активність мозку вимірювали до і після кожного опромінення за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (МРТ).

Дослідники проаналізували зміни в мережі головного мозку за замовчуванням (DMN), набір взаємопов’язаних областей мозку, які відіграють важливу роль у пам’яті та внутрішньому мисленні. ФМРТ показало, що учасники мали знижену функціональну зв’язність у широко поширених регіонах DMN після впливу вихлопних газів дизеля порівняно з фільтрованим повітрям.

«Ми знаємо, що зміна функціонального зв’язку в DMN була пов’язана зі зниженням когнітивних здібностей і симптомами депресії, тому нас хвилює, як забруднення транспорту перериває ці самі мережі», – сказала доктор Джоді Гаврилюк, професор психології з Університету Вікторії та перший автор дослідження. «Хоча необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти функціональний вплив цих змін, цілком можливо, що вони можуть погіршити мислення або здатність людей працювати».

Примітно, що зміни в мозку були тимчасовими, і зв’язок учасників нормалізувався після закінчення вдихання забрудненого повітря. Доктор Карлстен припустив, що наслідки можуть бути тривалими, якщо вплив є безперервним. Він сказав, що люди повинні пам’ятати про повітря, яким вони дихають, і вживати відповідних заходів, щоб звести до мінімуму вплив потенційно шкідливих забруднювачів повітря, таких як вихлопні гази автомобілів.