Закон о штрафах за нарушение правил перевозки детей обнародованы. Сумма взыскания составит 510 или (повторно в течение года) 850 гривен.

Парламент принял введение повышенных штрафов для водителей, которые перевозят детей с нарушением Правил. Закон, принятый Верховной Радой 29 октября, подписан председателем парламента и президентом, и, как того требует законодательство, сегодня (19.11.2019) опубликован в официальном издании. Документ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, то есть 20 ноября 2019 года.

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Согласно ПДД запрещается перевозить детей ростом менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста без использования специальных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства. Также таких детей нельзя перевозить на заднем сиденье мотоцикла и мопеда. Кроме этого, запрещено перевозить детей не достигших 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля, и осуществлять перевозки организованных групп детей в темное время суток.

Стоит отметить, что по здравому размышлению определение "специальные средства" следует понимать как детские автокресла, бустеры или стяжки ремней безопасности, которые следует использовать согласно инструкции к ним и автомобиля, а также с учетом роста, возраста и веса ребенка.

Но беда в том и в украинском законодательстве термин "специальные средства" включает в себя резиновые дубинки, наручники и другие подобные предметы. Четкого определения "специальных средств" предназначенных для перевозки детей ни в одном законе или подзаконном акте не содержится.

Итак, если отказаться от здравого смысла и следовать букве закона, для перевозки детей можно использовать абсолютно любые даже самодельные устройства. И формально это не будет нарушением. Но вряд ли кто-то намеренно захочет навредить ребенку и не позаботиться о его безопасности.

Штраф за перевозку ребенка с нарушением Правил составит 510 гривен, за первое зафиксированное нарушение. За второе аналогичное нарушение, зафиксированное в течение года, придется заплатить уже 850 грн.

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Определенную проблему новый закон составляет для водителей такси и таксопарков: им придется позаботиться о наличии “специальных средств”, ведь в законе не предусмотрено исключений. Некоторые службы такси уже предлагают услугу перевозки с детским автокреслом за дополнительную плату, в других есть возможность включить ее в стандартный тариф, чтобы иметь преимущество над конкурентами.

Кстати, в некоторых городах Европы фирмы-перевозчики арендуют помещения (одно или несколько, в зависимости от размера города), чтобы там организовать станцию ​​сохранения и обмена автокресел. Водители могут заезжать на такие станции, чтобы брать, а после выполнения заказа – оставлять там детские автокресла к следующей необходимости.