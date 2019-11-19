Закон про штрафи за порушення правил перевезення дітей оприлюднено. Сума стягнення становитиме 510 або (повторно протягом року) 850 гривень.

Парламент ухвалив запровадження підвищених штрафів для водіїв, які перевозять дітей з порушенням Правил. Закон, прийнятий Верховною Радою 29 жовтня, підписаний головою Парламенту та Президентом, і, як того вимагає законодавство, сьогодні (19.11.2019) опублікований в офіційному виданні. Документ набуває чинності наступного дня після його офіційного оприлюднення, тобто 20 листопада 2019 року.

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Згідно з ПДР забороняється перевозити дітей зростом менше 145 см, або які не досягли 12-річного віку без використання спеціальних засобів, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу. Також таких дітей не можна перевозити на задньому сидінні мотоцикла та мопеда. Окрім цього, заборонено перевозити дітей які не досягли 16-річного віку у кузові будь-якого вантажного автомобіля, та здійснювати перевезення організованих груп дітей у темну пору доби.

Варто зазначити, що за здоровим глуздом визначення "спеціальні засоби" слід розуміти як дитячі автокрісла, бустери або стяжки ременів безпеки, котрі слід використовувати згідно з інструкцією до них та автомобіля, а також з урахуванням зросту, віку та ваги дитини.

Але біда у тому в українському законодавстві термін "спеціальні засоби" включає в себе гумові кийки, наручники та інші подібні предмети. Чіткого визначення "спеціальних засобів” призначених для перевезення дітей у жодному законі або підзаконному акті не міститься.

Отже, якщо відмовитись від здорового глузду і слідувати букві закону, для перевезення дітей можна використовувати абсолютно будь-які навіть саморобні пристрої. І формально це не буде порушенням. Але ж навряд чи хтось навмисно захоче нашкодити дитині і не подбати про ї безпеку.

Штраф за перевезення дитини з порушенням Правил становитиме 510 гривень, за перше зафіксоване порушення. За друге аналогічне порушення, зафіксоване протягом року, доведеться сплатити вже 850 грн.

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Певну проблему новий закон становить для водіїв таксі та таксопарків: їм доведеться подбати про наявність "спеціальних засобів", адже у законі не передбачено виключень. Деякі служби таксі вже пропонують послугу перевезення з дитячим автокріслом за додаткову плату, в інших є можливість включити її у стандартний тариф, щоб мати перевагу над конкурентами.

До речі, у деяких містах Європи фірми-перевізники орендують приміщення (одне чи кілька, залежно від розміру міста), щоб там організувати станцію збереження та обміну автокрісел. Водії можуть заїжджати на такі станції, щоби брати, а після виконання замовлення – залишати там дитячі автокрісла до наступної потреби.