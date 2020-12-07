Неудивительно, что это так дорого. Но если у вас есть Bugatti Veyron, это не должно быть сюрпризом.

Обычно процедура замены моторного масла – достаточно простая и дешевая. Но не тогда, когда речь идет о гиперкаре.

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В зависимости от производителя и типа двигателя, рекомендуется периодичность замены масла в двигателе каждые 10-15 тысяч километров. Какие сроки установлены компанией Bugatti для сервиса гиперкара Veyron – знают только владельцы, но одно можно сказать точно: богатые тоже плачут платят.

Замена масла двигателя в Киеве стоит в среднем 300-1000 гривен (10-30 долларов). И это не идет ни в какое сравнение с космической суммой в чеке для владельца Bugatti Veyron. Правда, и сам автомобиль является неординарным – это Bugatti Veyron Mansory Vivere стоимостью около 3 миллионов долларов.

Свой 100-литровый бензобак Bugatti Veyron опустошает за 12 минут движения, ведь средний расход горючего – 23,6 л на 100 км. А на трассе автомобиль потребляет все 33 литра бензина на 100 км. Мотор с двойным турбонаддувом имеет объем 8 литров, 16 цилиндров и сотни подвижных деталей, которым требуется смазка. В агрегат помещается более 15 литров моторного масла, сертифицированного производителем, а значит – дорогого.

31-летний владелец Mansory Veyron по имени Хьюстон Кроста поделился видео замены масла в его автомобиле с пользователями Reddit, жалуясь на дороговизну. Однако, вместо сочувствия, получил остроты и подколки: "Я купил свой [Chevrolet] Silverado 99 года за 500 баксов и к нему бесплатно получил дырку в сиденье с пассажирской стороны", – пишет один из комментаторов; "Вряд ли кто на Reddit может позволить себе Bugatti. Ищи другой форум", – добавляет другой.