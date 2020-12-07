Не дивно, що це так дорого. Але, знову ж таки, якщо у вас є Bugatti Veyron, це не повинно бути сюрпризом.

Зазвичай процедура заміни моторного масла – досить проста й дешева. Та не тоді, коли мова йде про гіперкар.

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Залежно від виробника та типу двигуна, рекомендується періодичність заміни мастила у двигуні кожні 10-15 тисяч кілометрів. Які терміни встановлені компанією Bugatti для сервісу гіперкара Veyron – знають лише власники, але одне можна сказати точно: багаті теж плачуть платять.

Заміна масла двигуна у Києві коштує в середньому 300-1000 гривень (10-30 доларів). І це не йде у жодне порівняння з космічною сумою у чеку для власника Bugatti Veyron. Щоправда, і сам автомобіль є неординарним – це Bugatti Veyron Mansory Vivere вартістю близько 3 мільйонів доларів.

Свій 100-літровий бензобак Bugatti Veyron спустошує за 12 хвилин руху, адже середня витрата пального у гіперкара – 23,6 л на 100 км. А на трасі автомобіль споживає всі 33 літри бензину на 100 км. Мотор з подвійним турбонаддувом має об’єм 8 літрів, 16 циліндрів і сотні рухомих деталей, яким потрібне змащування. В агрегат вміщується більше 15 літрів моторної оливи, сертифікованої виробником, а значить – дорогої.

31-річний власник Mansory Veyron на ім’я Х’юстон Кроста поділився відео заміни мастила в його автомобілі з користувачами Reddit, бідкаючись на дороговизну. Однак, замість співчуття, отримав дотепи й підколи: “Я купив свій [Chevrolet] Silverado 99 року за 500 баксів і до нього безкоштовно отримав дірку в сидінні з пасажирського боку”, – пише один з коментаторів; “Навряд чи хто на Reddit може дозволити собі Bugatti. Шукай інший форум”, – додає інший.