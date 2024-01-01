"Запорожец" превратили в спорткар и продают за 1800 долларов

Старый "Запорожец" 1992 года получил вторую жизнь – бюджетный украинский автомобиль превратили в поразительный спорткар. Подробности автомобиля раскрыли на сайте OLX, где его сейчас продают, пишет Focus.ua.

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Этот проект подтверждает, что тюнинг "Запорожца" иногда бывает ярким и необычным. Автомобиль хранится в Киеве.

"Запорожец" получил агрессивные бамперы и огромное антикрыло, а его колесные арки расширены, что позволило установить широкие шины на литых дисках. Также привлекают внимание решетка радиатора и воздухозаборники.

В салоне ЗАЗ-968М установили переднюю панель от Daewoo Matiz и сиденья от Ford Fiesta. Кроме того, появился спортивный руль.

Кроме того, тюнинг "Запорожца" полностью изменил его техническую "начинку". ЗАЗ-968М получил 2,0-литровый двигатель и механическую КПП от Opel, а также спортивный выхлоп. Ходовая полностью новая – в ней использованы детали Opel и ВАЗ. Кроме того, автомобиль оснастили современными тормозами.

Сейчас "Запорожец" выставили на продажу. Оригинальный автомобиль оценили в 1800 долларов, однако он требует установки нового бензобака.