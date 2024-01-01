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"Запорожець" перетворили на спорткар та продають за 1800 доларів

Раритетний ЗАЗ-968М перетворили на компактний спорткар. Автомобіль отримав 2-літровий двигун від Opel, нову ходову та велике заднє антикрило.
Тюнінгований "Запорожець" продають за 1800 доларів - Auto24
Євген Гудущан
logo31 березня, 12:40
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Старий "Запорожець" 1992 року отримав друге життя – бюджетне українське авто перетворили на разючий спорткар. Подробиці автомобіля розкрили на сайті OLX, де його зараз продають, пише Focus.ua.

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Цей проект підтверджує, що тюнінг "Запорожця" іноді буває яскравим і незвичним. Автомобіль зберігається в Києві.

"Запорожець" отримав агресивні бампери та величезне антикрило, а його колісні арки розширені, що дозволило встановити широкі шини на литих дисках. Також привертають увагу решітка радіатора та повітрозабірники.

У салоні ЗАЗ-968М встановили передню панель від Daewoo Matiz та сидіння від Ford Fiesta. Крім того, з’явилося спортивне кермо.

Крім того, тюнінг "Запорожця" повністю змінив його технічну "начинку". ЗАЗ-968М отримав 2,0-літровий двигун та механічну КПП від Opel, а також спортивний вихлоп. Ходова повністю нова – у ній використані деталі Opel та ВАЗ. Крім того, автомобіль оснастили сучаснішими гальмами.

Наразі "Запорожець" виставили на продаж. Оригінальний автомобіль оцінили в 1800 доларів, проте він потребує встановлення нового бензобаку.

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