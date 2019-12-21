Буксирование автомобиля на тросе оставляет не самые приятные воспоминания даже у опытного водителя. А ведь есть случаи, когда машину нельзя буксировать в принципе – и их нужно знать.

Запрет на буксировку дает как законодательный аспект, так и техника. При этом очень часто однозначного ответа, можно буксировать или нельзя, нет – многое зависит от конкретной модели и от страны, где это происходит.

Буксировка по загородной дороге – самый простой вариант, и такой маршрут стоит предпочесть движению через город, даже если этот путь будет короче.

Отметим, что речь здесь идет только о гибкой сцепке, поскольку устройства для жесткого соединения буксировщика и буксируемого авто в нашей стране распространены мало.

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Нельзя буксировать:

тросом длиной менее 4 м и более 6 м, и без флажков или светоотражающих элементов (п. 23 ПДД Украины);

машину без документов, страховки, номеров и габаритных огней. Потому что оба автомобиля с точки зрения ПДД являются участниками движения;

машину (и машиной) с неопытным водителем по большому городу в час пик. Напряженный трафик очень усложняет езду “на галстуке”, но можно подождать позднего вечера, когда пробки рассосутся;

машиной с прицепом. При этом у задней, буксируемой легковушки прицеп может быть;

Вопреки расхожему мнению, буксируемый автомобиль не может иметь вид металлолома на колесах: необходимы номера, страховка и габаритные огни.

транспортное средство с неисправными тормозами и рулевым управлением. При этом одной только резервной тормозной системой – стояночным тормозом – здесь не обойтись. Если основные тормоза не работают, придется ремонтировать их на месте, искать-таки штангу для жесткой сцепки с тягачом или вызывать эвакуатор. Собственно, как и при неисправной рулевой системе;

автомобиль по автомагистрали со скоростью менее 40 км/ч (но и не быстрее 50 км/ч);

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на большое расстояние по автомагистралям в некоторых зарубежных странах. В странах Европы обычно оговаривается, что буксировка разрешена лишь до ближайшего съезда с автобана или до обозначенного места стоянки на нем;

машину с автоматической коробкой передач с превышением скорости и расстояния, определенного заводским мануалом. Как правило, автопроизводитель называет предельные цифры 50 – 80 км/ч и 3 – 100 км;

по скользкой дороге. Украинские ПДД почему-то говорят лишь о гололедице, но мы бы не советовали настолько ограничивать список опасных для буксировки поверхностей: ведь есть еще гололед, мокрые опавшие листья, слой грязи, нанесенной колесами на асфальт;

Задача водителя ведомого автомобиля в конце концов сводится к удержанию буксировочного троса в натянутом состоянии.

мотоцикл-одиночку. Двухколесному мотоциклу или мопеду участвовать в буксировке нельзя ни при каких условиях;

электромобили некоторых моделей. Например, Jaguar разрешает буксировать свой I-Pace лишь на 500 м, причем с небольшой скоростью. Hyundai запрещает буксировку своих электрических моделей. Опыт эксплуатации Nissan Leaf показывает, что вопреки рекомендациям производителя, автомобиль все же переносит буксировку .

Рекомендация Авто24

Потребность в буксировке возникает при неких нештатных ситуациях, поэтому будучи во взволнованном состоянии, не наломайте дров еще и с буксировкой. Обращайтесь к этому методу эвакуации только если уверены в себе и в водителе второго авто. Если вы пользуетесь не очень надежным автомобилем, которому в один прекрасный день может понадобиться буксир, найдите возможность потренироваться в умении управлять машиной “на галстуке” – в спокойной, безопасной обстановке.

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