Буксирування автомобіля на тросі залишає не найприємніші спогади навіть у досвідченого водія. Але ж є випадки, коли машину не можна буксирувати в принципі – і їх потрібно знати.

Заборону на буксирування дає як законодавчий аспект, так і техніка. При цьому дуже часто однозначної відповіді, можна буксирувати чи ні, немає – багато що залежить від конкретної моделі і від країни, де це відбувається.

Буксирування заміською дорогою – найпростіший варіант, і такий маршрут буде кращим за рух через місто, навіть якщо шлях містом буде коротшим.

Відзначимо, що мова тут йде тільки про гнучке зчеплення, оскільки пристрої для жорсткого з'єднання буксировщика із заднім авто в нашій країні поширені мало.

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Не можна буксирувати:

тросом довжиною менше 4 м і більше 6 м, і без прапорців або світловідбивних елементів (п. 23 ПДР України);

машину без документів, страховки, номерів і габаритних вогнів. Тому що обидва автомобілі з точки зору ПДР є учасниками руху;

машину (і машиною) з недосвідченим водієм по великому місту в годину пік. Напружений трафік дуже ускладнює їзду "на краватці", але можна почекати пізнього вечора, коли затори розсмокчуться;

машиною з причепом. При цьому у заднього авто на буксирі причіп може бути;

Автомобіль, що буксирується, не може мати вигляд металобрухту на колесах: необхідні номери, страховка і габаритні вогні.

транспортний засіб з несправними гальмами і рульовим керуванням. При цьому однією тільки резервною гальмівною системою – стоянковим гальмом – тут не обійтися. Якщо основні гальма не працюють, доведеться ремонтувати їх на місці, шукати штангу для жорсткого зчеплення з тягачем або викликати евакуатор. Власне, як і при несправній рульовій системі;

автомобіль по автомагістралі зі швидкістю менше 40 км/год (але і не швидше 50 км/год );

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на великі відстані по автомагістралях в деяких країнах. У ПДР країн Європи зазвичай обумовлено, що буксирування дозволено лише до найближчого з'їзду з автобану або до визначеного місця стоянки на ньому;

машину з автоматичною коробкою передач з перевищенням швидкості і відстані, визначеними заводським мануалом. Як правило, автовиробник називає граничні цифри 50 – 80 км/год і 3 – 100 км;

слизькою дорогою. Українські ПДР чомусь говорять лише про ожеледицю, але ми б не радили настільки обмежувати список небезпечних для буксирування поверхонь: адже є ще ожеледь, мокре опале листя, шар бруду, нанесеного колесами на асфальт;

Завдання водія веденого автомобіля врешті решт зводиться до утримання буксирувального троса в натягнутому стані.

мотоцикл-одиночку. Двоколісному мотоциклу або мопеду брати участь в буксируванні не можна ні за яких умов;

електромобілі деяких моделей. Наприклад, Jaguar дозволяє буксирувати свій I-Pace лише на 500 м, причому з невеликою швидкістю. Hyundai забороняє буксирування своїх електричних моделей. Досвід експлуатації Nissan Leaf показує, що всупереч рекомендаціям виробника, автомобіль все ж переносить буксирування.

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Потреба в буксируванні виникає за деяких позаштатних ситуаціях, тому будучи у схвильованому стані, не наламайте дров ще й з буксируванням. Звертайтеся до цього методу евакуації, тільки якщо впевнені в собі і в водієві другого авто. Якщо ви користуєтеся не дуже надійним автомобілем, якому в один прекрасний день може знадобитися буксир, знайдіть можливість заздалегідь потренуватися в умінні управляти машиною "на краватці" – в спокійній, безпечній обстановці.

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