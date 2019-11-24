Це може статися з кожним: машина втратила хід і потрібно доставити її на СТО або до місця стоянки. Можна викликати евакуатор, а можна заощадити півтисячі – тисячу гривень і впоратися своїми силами.

Не боги горщики обпалюють – не вдаючись тут в законодавчі подробиці (див. п. 23 ПДР України), ми дамо пару практичних порад з буксирування автомобіля – як з точки зору водія ведучого автомобіля, так і для пілота машини, яку буксирують.

Дуже небажано, щоб автомобіль-тягач і автомобіль, який буксируть, розташовувалися під кутом менше 90 градусів один до одного.

Але перш за все майте на увазі, що обидва транспортні засоби-учасники зчіпки є повноцінними учасниками руху з усіма їхніми правами і обов'язками. А значить, обом водіям потрібно пристібатися, бути тверезим, мати при собі документи і дотримуватися вимог ПДР.

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Як правильно буксирувати автомобіль

Для початку одне прохання: не вірте тому, що пишуть на дешевих китайських тросах для буксирування. Тонни, в яких виробники цього ширвжитку виражають їхню міцність, насправді далекі від реальних можливостей. Тому радимо вам використовувати якомога товщий з доступних тросів без оглядки на маркування типу 2 т, 5 т тощо. Про так звану жорстку зчіпку ми тут не говоримо – це тема окремої розмови.

Жорстка зчіпка дозволяє тягнути машину без гальмівної системи. В різних країнах вимоги до неї дуже різняться.

Водій ведучої машини

Давши згоду на буксирування чужого автомобіля, майте на увазі, що таким чином ви піддаєте свою машину небезпеці пошкодження, а себе – небезпеці штрафу за порушення правил буксирування.

Переконайтеся у відповідності троса вимогам ПДР (4-6 м довжини, світловідбиваючі прапорці, гаки або шакли), тому що штраф за нього платить лідер.

За можливості постарайтеся причепити трос так, щоб через дзеркало контролювати його натяг – адже обидва водія повинні не допускати його провисання під час руху. Якщо трос в дзеркало не потрапить, запам'ятайте положення у вашому дзеркалі буксируваного авто при натягнутому тросі.

Узгодьте з водієм буксируваної машини маршрут поїздки. Нехай він буде довшим, але з найменшим числом перехресть і змін смуги руху, а також підйомів.

У сучасних авто буксирна петля проходить поряд з лакофарбовим покриттям кузова. Тому водій повинен бути особливо уважним при поворотах.

Готуйтеся все робити плавно: і рушати, і розганятися і гальмувати, і повертати. Майте на увазі, що у водія заднього автомобіля при заглушеному двигуні не працює ані підсилювач керма, ані підсилювач гальм.

Найважче – рушати, саме в цей момент зазвичай рветься трос, вигинаються бампери і ламаються буксирні вушка. Перед тим як поїхати, потрібно на малому газу і при навіввижатому зчепленні на мінімальній швидкості натягнути трос. І тільки відчувши зросле навантаження на двигун, рушати вже разом зі своїм "причепом".

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При повороті на перехресті робіть великий замах, оскільки задній автомобіль зазвичай йде по меншому радіусу.

Перед стартом закладіть у свою поведінку установку, що керований вами транспортний засіб втричі довший і втричі повільніший, ніж звичайно. Відповідно вибудовуйте траєкторію і динаміку поворотів, перебудов і виїздів на головну дорогу.

Швидкість буксирування згідно українських ПДР – 50 км/год, але в реальності це гранична верхня цифра, оскільки при дистанції до автомобіля-буксира 6 м гальмівний шлях на сухій дорозі становить 20-25 метрів! Так що не поспішайте, адже в першу чергу постраждає саме ваш задній бампер.

Шакл з різьбовим фіксатором – мабуть, найкращий спосіб закріпити трос на буксирному вушку машини.

Водій веденої машини

Домовтеся з водієм машини-тягача про основні умовні сигнали: “Стоп!", "Не поспішай!", "Можна швидше". Використовуйте фари, клаксон і жести лівою рукою.

Перед виїздом на завантажену транспортом дорогу здійсніть пробний пробіг на кілька десятків метрів, з рушанням, гальмуванням і поворотами. Зрозумійте, як вам потрібно буде гальмувати і крутити кермо при непрацюючих сервоприводах.

Найголовніша турбота для водія задньої машини – тримати постійно трос натягнутим. Не соромтеся для цього тримати педаль гальма трохи натиснутою (за винятком моментів рушання і руху на підйом). Навіть при гальмуванні не давайте тросу провисати, під час стоянки на світлофорах і перехрестях він не повинен торкатися землі – цим ви полегшите вашому лідеру рушання з місця.

Уникайте наїзду на трос. Це може привести не тільки до його обриву (в момент зворотного висмикування його з-під колеса тягачем), але і до намотування на колесо, що загрожує неконтрольованим розгортанням машини.

Рекомендація Авто24

Буксирування – справжнє випробування для обох водіїв, тому малодосвідченим автовласникам краще починати свої досліди по їзді "на краватці" на вільних від транспорту вулицях. Можливо, буде краще дочекатися пізнього вечора чи раннього ранку, щоб знизити вплив фактора трафіку на безпеку вашої поїздки, і зосередити більше уваги на управлінні автопоїздом.

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