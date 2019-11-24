Это может случиться с каждым: машина потеряла ход и нужно доставить ее на СТО или к месту стоянки. Можно вызвать эвакуатор, а можно сэкономить полтысячи – тысячу гривен и управиться своими силами.

Не боги горшки обжигают – не вдаваясь тут в законодательные подробности (см. п. 23 ПДД Украины), мы дадим пару практических советов по буксировке автомобиля – как с точки зрения водителя ведущего автомобиля, так и для пилота ведомой машины.

Очень нежелательно, чтобы автомобиль-тягач и буксируемый автомобиль располагались под углом менее 90 градусов один к другому.

Но прежде всего имейте в виду, что оба транспортных средства–участника сцепки являются полноценными участниками движения со всеми их правами и обязанностями. А значит, обоим водителям нужно пристегиваться, быть трезвым, иметь при себе документы и соблюдать требования ПДД.

Читайте также: Когда машину нельзя буксировать

Как правильно буксировать автомобиль

Для начала одна просьба: не верьте тому, что пишут на дешевых китайских тросах для буксировки. Тонны, в которых производители этого ширпотреба выражают их прочность, на самом делен далеки от реальных возможностей. Поэтому советуем вам использовать как можно более толстый из доступных трос без оглядки на маркировку типа 2 т, 5 т и тому подобное. (О так называемой жесткой сцепке мы здесь не говорим – это тема отдельного разговора.)

Жесткая сцепка позволяет тащить машину без тормозной системы. В разных странах требования к ней очень разнятся.

Водитель ведущей машины

Дав согласие на буксировку чужого автомобиля, имейте в виду, что таким образом вы подвергаете свою машину опасности повреждения, а себя – опасности штрафа за нарушение правил буксировки.

Убедитесь в соответствии троса требованиям ПДД (4 – 6 м длины, светоотражающие флажки, крюки или шаклы), потому что штраф за него платит лидер.

По возможности постарайтесь укрепить трос так, чтобы через зеркало контролировать его натяжение – ведь оба водителя должны не допускать его провисания во время движения. Если трос в зеркало не попадет, запомните положение в вашем зеркале буксируемого авто при натянутом тросе.

Согласуйте с водителем буксируемой машины маршрут поездки. Пусть он будет более длинным, но с наименьшим числом перекрестков и перестроений, а также подъемов.

У современых авто буксирная петля соседствует с лакокрасочным покрытиием кузова. Поэтому водитель должен быть особо внимательным.

Готовьтесь все делать плавно – и трогаться, и разгоняться, и тормозить, и поворачивать. Имейте в виду, что у водителя заднего автомобиля не работает ни усилитель руля, ни усилитель тормозов.

Самое трудное – трогаться, именно в этот момент обычно рвется трос, выгибаются бамперы и ломаются буксирные проушины. Перед тем как поехать, нужно на малом газу и при полуприжатом сцеплении на минимальной скорости натянуть трос. И только почувствовав возросшую нагрузку на двигатель, трогаться уже вместе со своим “прицепом”.

Читайте также: Гидроудар двигателя на авто: что делать, если это случилось

При повороте на перекрестке делайте большой замах, поскольку буксируемый автомобиль обычно идет по меньшему радиусу.

Перед стартом заложите в свое поведение установку, что управляемое вами транспортное средство втрое длиннее и втрое медленнее обычного. Соответственно выстраивайте траекторию и динамику поворотов, перестроений и выездов на главную дорогу.

Скорость буксировки согласно украинских ПДД – 50 км/ч, но в реальности это предельная цифра, поскольку при дистанции до автомобиля-буксира 6 м тормозной пусть на сухой дороге составляет 20 – 25 метров! Так что не торопитесь, ведь в первую очередь пострадает именно ваш задний бампер.

Шакл с резьбовым фиксатором – пожалуй, лучший способ закрепить трос на буксирной проушине машины.

Водитель ведомой машины

Договоритесь с водителем машины-тягача об основных условных сигналах: “Стоп!”, “Не спеши!”, “Можно быстрее”. Используйте фары, клаксон и жесты левой рукой.

Перед выездом на дорогу совершите пробный пробег на несколько десятков метров, с троганием, торможением и поворотами. Поймите, как вам нужно будет тормозить и крутить руль при неработающих сервоприводах.

Самая главная забота для водителя задней машины – держать постоянно трос натянутым. Не стесняйтесь для этого держать педаль тормоза чуть нажатой (за исключением моментов трогания и движения на подъем). Даже при торможении не давайте тросу провисать, во время стоянки на светофорах и перекрестках он не должен касаться земли – этим вы облегчите вашему лидеру трогание с места.

Избегайте наезда на трос. Это может привести не только к его обрыву (в момент обратного выдергивания его из-под колеса тягачом), но и к наматыванию на колесо, что чревато неконтролируемым разворачиванием машины.

Рекомендация Авто24

Буксировка – настоящее испытание для обоих водителей, поэтому малоопытным автовладельцам лучше начинать свои опыты по езде “на галстуке” на свободных от транспорта улицах. Возможно, будет лучше дождаться позднего вечера или раннего утра, чтобы снизить влияние фактора трафика на безопасность вашей поездки, и сосредоточить больше внимания на собственно управлении автопоездом.

Напомним, где лучше покупать новый автомобиль