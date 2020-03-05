Расчетливый отечественный автовладелец желает иметь надежную защиту автомобиля с самого опасного направления – снизу. И для этого изобретен стальной щит – защита двигателя. Но неужели в нем всегда есть смысл?

Прочный экран под двигателем многие считают безусловно полезным, однако мысль эта немного устаревшая. Давайте попробуем разобраться, насколько такая защита картера нужна современному водителю.

Далеко не для всех моделей получается сделать нижнюю защиту двигателя закрывающей не только мотор, но и другие агрегаты и системы.

На самом деле уязвимых точек снизу автомобиля несколько, это не только поддон двигателя, но и точки крепления рычагов подвески, “гофра” и “банки” выхлопной системы, а также картер коробки передач и часто – топливный бак. Однако, традиционно почему-то считается, что в защите снизу нуждается именно двигатель – хотя часто именно он оказывается неплохо прикрытым балкой подвески, трубой выхлопа, картером трансмиссии и тому подобное. Тем не менее, для обычных легковушек выпускается дополнительная нижняя защита только под переднюю часть.

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На эффективность дополнительной нижней защиты влияет также ее форма и конструкция, ведь инженерам не всегда удается скроить экран так, чтобы он прикрывал все уязвимые “органы” авто – иногда щит прикрывает только картер двигателя.

При том, что плюс у дополнительной защиты всего один, у нее есть немало минусов. Которые стоит учесть перед покупкой.

Размеры и форма защиты картера часто зависят от возможности найти конструктивно выверенные точки крепления.

Стоит денег. Приличная защита для бюджетного авто стоит минимум 1000 – 1200 грн. Более дешевая не так хорошо защищает, и дело не только в прочности, но и в креплениях, которые принимают на себя большую часть энергии удара. Дешевый щит как правило имеет плохое антикоррозийное покрытие и может быстро заржаветь.

Нарушение охлаждения. Дешевый экран может нарушать охлаждение двигателя и трансмиссии, особенно если это АКП или вариатор. В некоторых моделях из-за нарушения движения воздуха под капотом защита влияет на работу кондиционера.

Уменьшает клиренс. Защищая машину от ударов о неровности дороги, дополнительный экран одновременно повышает вероятность этого досадного события. Он съедает как минимум 10 мм клиренса, а в среднем – около 15 – 20 мм.

Чтобы защита не вредила работе автомобиля и не мешала сервисменам, в ней делают вентиляционные отверстия и люки для обслуживания.

Мешает замене масла – то есть плановое ТО с ним обходится дороже. Пробка в щите может решить вопрос, но фильтр через люк не поменяешь. К счастью, у многих машин есть доступ к фильтру из-под капота. Одно слово, этот недостаток касается не всех случаев и не для всех моделей.

Накапливает грязь и снег. Если машина эксплуатируется на плохих дорогах, пространство между картером мотора и защитой придется контролировать. Иначе возможно ухудшение охлаждения, стук и вибрации.

Изменение прочности при ДТП. Теоретически слишком прочная нижняя защита может нарушить пассивную безопасность автомобиля. То есть в случае ДТП передняя часть авто неправильно будет поглощать энергию удара, и люди в нем получат непрогнозируемые повреждения.

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Скажем также, что дополнительные стальные щиты следует отличать от штатных пластиковых экранов. На современных иномарках последние играют роль аэродинамических отражателей, а также роль пыльников, которые отбивают грязь, снег и воду.

При определенных видах исполнения (на фото) – защита картера может зачерпывать грязь, снег и мусор, которые придется периодически вычищать.

При жестком контакте с препятствиями штатная пластиковая защита чаще всего разрушается. Однако, важные плюсы этих деталей тоже есть. Так, во-первых, они просчитаны заводскими конструкторами с точки зрения теплового режима агрегатов и аэродинамики. А во-вторых, они если и снижают клиренс, то на минимальное, несущественное значение.

Рекомендация Авто24

Учтите свой стиль езды и состояние дорог, которыми вы чаще всего пользуетесь. Изучите, как расположены под днищем жизненно важные агрегаты вашего автомобиля, и сравните эту картину с формой и размерами дополнительных защит, которые существуют в продаже для вашей машины. Когда окажется, что тот или иной стальной экран действительно прикрывает много чего из уязвимого, то есть смысл задуматься над его установкой. Но только помните, что самая прочная защита не спасает от всех проблем, часто она только смягчает силу удара, но не избавляет от ремонта – так же, как и от необходимости быть внимательным и аккуратным за рулем.

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