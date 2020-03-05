Розважливий вітчизняний автовласник бажає мати надійний захист автомобіля з найнебезпечнішого напрямку – знизу. І для цього винайдено сталевий щит - захист двигуна. Та невже у ньому завжди є сенс?

Міцний екран під двигуном багато хто вважає безумовно корисним, проте думка ця трохи застаріла. Давайте спробуємо розібратись, наскільки такий захист картера потрібен сучасному водієві.

Далеко не для всіх моделей виходить зробити нижній захист двигуна таким, що закриває не тільки мотор, а й інші агрегати та системи.

Насправді вразливих точок знизу автомобіля декілька, це не тільки піддон двигуна, а й точки кріплення важелів підвіски, “гофра” та “банки” вихлопної системи, а також картер коробки передач і часто – паливний бак. Однак, традиційно чомусь вважається, що захисту знизу потребує саме двигун – хоча часто саме він виявляється непогано прикритим балкою підвіски, трубою вихлопу, картером трансмісії тощо. Проте, для звичайних легковиків випускається додатковий нижній захист лише під передню частину.

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На ефективність додаткового нижнього захисту впливає також його форма и конструкція, адже інженерам не завжди вдається скроїти екран так, аби він прикривав всі вразливі “органи” авто – іноді щит прикриває тільки картер двигуна.

При тому, що плюс у додаткового захисту лише один, у нього є чимало мінусів. Які варто врахувати перед покупкою.

Розміри та форма захисту картера часто залежать від можливості знайти конструктивно вивірені точки кріплення.

Коштує грошей . Пристойний захист для бюджетного авто коштує мінімум 1000 – 1200 грн. Дешевший не так добре захищає, і справа не лише в міцності, а й в кріпленнях, які приймають на себе велику частку енергії удару. Дешевий щит зазвичай має гірше антикорозійне покриття і може швидко заіржавіти.

Порушення охолодження . Екран може порушувати охолодження двигуна та трансмісії, особливо якщо це АКП або варіатор. В деяких моделях через порушення руху повітря під капотом щит впливає на роботу кондиціонера.

Зменшує кліренс. Захищаючи машину від ударів о нерівності шляху, додатковий екран одночасно підвищує ймовірність цієї прикрої події. Він з’їдає як мінімум 10 мм кліренсу, а в середньому – близько 15 – 20 мм.

Аби захист не шкодив роботі автомобіля та не заважав сервісменам, в ньому роблять вентиляційні отвори та люки для обслуговування.

Заважає заміні мастила – тобто планове ТО з ним обходиться дорожче. Пробка в щиті може вирішити питання, проте фільтр через люк не поміняєш. На щастя, у багатьох машин є доступ до фільтра з-під капота. Одне слово, цей недолік стосується не всіх випадків і не всіх моделей.

Накопичує багно і сніг . Якщо машина експлуатується на поганих дорогах, простір між картером мотора і захистом доведеться контролювати. Інакше можливе погіршення охолодження, стукіт і вібрації.

Зміна міцності при ДТП. Теоретично надто міцний нижній захист може порушити пасивну безпеку автомобіля. Тобто у випадку ДТП передня частина авто неправильно поглинатиме енергію удару, і люди в ньому зазнають непрогнозованих ушкоджень.

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Скажемо також, що додаткові сталеві щити слід відрізняти від штатних пластикових екранів. На сучасних іномарках останні грають роль аеродинамічних екранів, а також роль пильників, що відбивають бруд, сніг і воду.

При певних видах виконання (див. фото) – захист картера може зачерпувати багно, сніг і дрібне сміття, які доведеться періодично вичищати.

При жорсткому контакті з перешкодами штатний пластиковий захист найчастіше руйнується. Проте, важливі плюси цих деталей теж є. Так, по-перше, вони прораховані заводськими конструкторами з точки зору теплового режиму агрегатів і аеродинаміки. А по-друге, вони якщо й зменшують кліренс, то на мінімальне, несуттєве значення.

Рекомендація Авто24

Зважте на свій стиль їзди та стан доріг, якими ви найчастіше користуєтесь. Вивчіть, як розташовані під днищем життєво важливі агрегати вашої автівки, і порівняйте цю картину з формою та розмірами додаткових захистів, які існують у продажу для вашої машини. Коли виявиться, що той чи інший сталевий екран справді прикриває багато чого вразливого, то є сенс замислитись над його встановленням. Та тільки пам’ятайте, що найміцніший захист не рятує від всіх проблем, часто він тільки пом’якшує силу удару, але не позбавляє ремонту – так само як і необхідності бути уважним і акуратним за кермом.

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