Специалисты нанесли на карту превышений скорости места ужасных ДТП.

Превышение скорости опасно для водителей, пешеходов, и особенно детей. Об этом свидетельствует карта, созданная аналитиками "ЛУН Город". Она была создана с помощью данных Uber Movement в марте 2019 года. Для каждого отрезка взяли среднюю скорость за тот час, когда эта скорость была максимальной.

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Чтобы узнать, приводит ли превышение скорости к тяжелым ДТП, смотрите вторую карту. Для нее аналитики сравнили данные по превышениям скорости с данными по авариям, в которых были погибшие или два или более тяжело травмированных.

Для 20,8% ДТП указано только название улицы/шоссе, поэтому они обозначены приблизительно. Одна точка на карте – одна ужасная авария.

Напомним, где самые большие пробки в Киеве.