Фахівці нанесли на карту перевищень швидкості з місцями жахливих ДТП.

Перевищення швидкості небезпечне для водіїв, пішоходів, а особливо дітей. Про це свідчить карта, створена аналітиками “ЛУН Місто”. Вона була створена за допомогою даних Uber Movement у березні 2019 року. Для кожного відрізка взяли середню швидкість за ту годину, коли ця швидкість була максимальною.

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Щоб дізнатись, чи призводить перевищення швидкості до тяжких ДТП, дивіться другу карту. Для неї аналітики порівняли дані щодо перевищень швидкості з даними по аваріях, у яких були загиблі або двоє чи більше тяжко травмованих.

Для 20,8% ДТП вказана лише назва вулиці/шосе, тому вони позначені орієнтовно. Одна точка на карті — одна жахлива аварія.

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