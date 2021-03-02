Канадский концерн Magna объявил о начале строительства завода в штате Мичиган. Там станут производить корпуса для батарей серии Ultium, которые предназначены для новых электромобилей марки GMC Hummer.

Речь идет о небольшом заводе со штатом в 300 человек. Интереснее, однако, выглядят сроки старта производства – начало 2022 года. При этом поставки самого пикапа Hummer должны начаться уже осенью 2021 года.

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Новая информация частично подтверждает идею о том, что самые первые “Хаммеры” будут сделаны в очень ограниченном количестве и по некой обходной технологии. Эти машины, к слову, уже давно раскуплены. А полноценное серийное производство электромобилей запустят только в 2022 году.

На Hummer будут использоваться новые аккумуляторы серии Ultium производства LG Energy Solution. Это большие призматические литий-ионные батареи, которые по отдельности намного больше даже новых пальчиковых батарей Tesla. Хотя в релизе Magna упоминается только Hummer, мы можем с уверенностью предположить, что на новом заводе будут делать корпуса батарей и для других электромобилей концерна General Motors.

Компания Magna известна как крупный производитель автокомпонентов и крупнейший производитель машин под чужими брендами. В частности, именно она по заказу Jaguar выпускает электрический кроссовер I-Pace, а также готовится делать электромобиль Fisker Ocean.