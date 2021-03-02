Канадський концерн Magna оголосив про початок будівництва заводу в штаті Мічиган. Там стануть виробляти корпуси для батарей серії Ultium, які призначені для нових електромобілів марки GMC Hummer.

Мова йде про невеликий заводі зі штатом в 300 осіб. Цікавіше, однак, виглядають терміни старту виробництва - початок 2022 року. При цьому поставки самого пікапа Hummer повинні початися вже восени 2021 року.

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Нова інформація частково підтверджує ідею про те, що найперші “Хаммери” будуть зроблені в дуже обмеженій кількості і з якоїсь обхідною технологією. Ці машини, до слова, вже давно розкуплені. А повноцінне серійне виробництво електромобілів запустять тільки в 2022 році.

На Hummer будуть використовуватися нові акумулятори серії Ultium виробництва LG Energy Solution. Це великі призматичні літій-іонні батареї, які окремо набагато більші навіть нових пальчикові батарей Tesla. Хоча в релізі Magna згадується тільки Hummer, ми можемо з упевненістю припустити, що на новому заводі будуть робити корпуси батарей і для інших електромобілів концерну General Motors.

Компанія Magna відома як великий виробник автокомпонентів і найбільший виробник машин під чужими брендами. Зокрема, саме вона за замовленням Jaguar випускає електричний кросовер I-Pace, а також готується робити електромобіль Fisker Ocean.