Зеленые стрелки и дополнительные секции светофора вызывают немало вопросов как у начинающих водителей, так и у тех, кто уже не первый год за рулем. Поэтому расскажем подробно об их значении дабы избежать наружней Правил дорожного движения.

Если коротко, то поворот направо или налево при красном сигнале светофора разрешается в двух случаях: когда рядом с красным указателем светофора зеленая стрелка, или если зеленым горит дополнительная секция светофора со стрелкой соответствующего направления. При этом обязательно нужно пропустить пешеходов и транспорт, движущийся с других направлений. Но между зеленой стрелкой и дополнительной секцией светофора есть существенные различия.

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Зеленая стрелка

На уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов может устанавливаться табличка белого цвета с нанесенной на ней стрелкой зеленого цвета. Она позволяет движение в соответствующем направлении при любом сигнале светофора. При этом, если включен запрещенный сигнал светофора, водитель обязан пропустить пешеходов и транспорт, движущийся с других направлений.

В Правилах дорожного движения это четко сформулировано в пункте 8.7.3. (е) раздел второй: “Стрелка зеленого цвета на табличке, установленной на уровне красного сигнала светофора с вертикальным расположением сигналов, позволяет движение в отмеченном направлении при включенном красном сигнале светофора с крайней правой полосы движения (или крайней левой полосы движения на дорогах с односторонним движением) при условии предоставления преимущества в движении другим его участникам, которые двигаются с других направлений на сигнал светофора, который разрешает движение”.

Дополнительная секция светофора

Сигналы светофора, в том числе дополнительных секций, также регламентируются пунктом ПДД 8.7.3. (е) раздел третий: “Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений”.

При этом включена зеленая стрелка вместе с зеленым сигналом светофора информирует водителя о том, что он имеет преимущество в указанном стрелкой направлении движения перед транспортными средствами, движущимися с других направлений.

Выключенный сигнал дополнительной секции запрещает движение в направлении, указанном стрелкой, даже если основной светофор горит зеленым. Чтобы водителям это было более понятно, на основной секции зеленого света светофора часто обозначают направления, куда движение разрешено.

Также важно, что сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками.

Различия

Зеленая стрелка просто позволяет выполнить поворот, если при этом пропустить пешеходов и транспорт с других направлений. Однако, если вам не нужно следовать в сторону, указанную стрелкой, то вы имеете полное право стоять на запрещенный сигнал светофора. Даже если при этом за вами будет желающий повернуть в направлении, указанном стрелкой, ему придется подождать, пока загорится зеленый свет и вы двинетесь.

А вот если перед вами светофор с дополнительной секцией, и вы ошиблись с выбором полосы для движения и уже стоите на ней, то должны повернуть в указанном стрелкой направлении и освободить перекресток.

Совет от Авто24

Самое важное отличие: зеленая стрелка фактически позволяет выполнить поворот при любом сигнале светофора, а дополнительная секция светофора – только когда она горит. Если дополнительная секция не горит, движение в указанном ею направлении запрещено. Если водитель нарушит этот запрет, штраф за такое нарушение составит 510 гривен.