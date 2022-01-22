Зелені стрілки та додаткові секції світлофору викликають чимало питань як у водіїв-початківців, так і у тих, хто вже не перший рік за кермом. Тож розповімо докладно, як виконувати ці вказівники, щоб не порушувати Правила дорожнього руху.

Якщо коротко, то поворот праворуч або ліворуч при червоному сигналі світлофора дозволяється у двох випадках: коли поруч зі червоним покажчиком світлофора є зелена стрілка, або коли зеленим горить додаткова секція світлофору зі стрілкою відповідного напрямку. При цьому обов’язково потрібно пропустити пішоходів та транспорт, що рухається з інших напрямків. Але між зеленою стрілкою та додатковою секцією світлофора є суттєві відмінності.

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Зелена стрілка

На рівні червоного сигналу світлофора із вертикальним розташуванням сигналів може встановлюватися табличка білого кольору із нанесеною на ній стрілкою зеленого кольору. Вона дозволяє рух у відповідному напрямку при будь-якому сигналі світлофора. При цьому, якщо включено заборонений сигнал світлофора, водій зобов’язаний пропустити пішоходів та транспорт, що рухається з інших напрямків.

У Правилах дорожнього руху це чітко сформульовану у пункті 8.7.3. (е) розділ другий: “Стрілка зеленого кольору на табличці, встановленій на рівні червоного сигналу світлофора з вертикальним розташуванням сигналів, дозволяє рух у зазначеному напрямку при ввімкненому червоному сигналі світлофора з крайньої правої смуги руху (або крайньої лівої смуги руху на дорогах з одностороннім рухом) за умови надання переваги в русі іншим його учасникам, які рухаються з інших напрямків на сигнал світлофора, що дозволяє рух”.

Додаткова секція світлофору

Сигнали світлофора, у тому числі додаткових його секцій, також регламентуються пунктом ПДР 8.7.3. (е) розділ третій: “Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків”.

При цьому увімкнена зелена стрілка разом із зеленим сигналом світлофора інформує водія про те, що він має перевагу в зазначеному стрілкою напрямку руху перед транспортними засобами, що рухаються з інших напрямків.

Вимкнений сигнал додаткової секції забороняє рух у напрямку, вказаному стрілкою, навіть якщо основний світлофор горить зеленим. Щоб водіям це було більш зрозуміло, на основній секції зеленого світла світлофору часто позначають напрямки, куди рух дозволено.

Також важливо, що сигнал у вигляді стрілки, який дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками.

Відмінності

Зелена стрілка просто дозволяє виконати поворот, якщо при цьому пропустити пішоходів та транспорт з інших напрямків. Однак, якщо вам не потрібно прямувати в бік, зазначений стрілкою, то ви маєте повне право стояти на заборонений сигнал світлофора. Навіть якщо при цьому за вами буде охочий повернути у напрямку, вказаному стрілкою, йому доведеться почекати, поки загориться зелене світло і ви рушите.

А от якщо перед вами світлофор з додатковою секцією, і ви помилилися з вибором смуги для руху та вже стоїте на ній, то мусите повернути в зазначеному стрілкою напрямку та звільнити перехрестя.

Порада від Авто24

Найважливіша відмінність: зелена стрілка фактично дозволяє виконати поворот при будь-якому сигналі світлофора, а додаткова секція світлофору – тільки коли вона горить. Якщо додаткова секція не горить, рух у вказаному нею напрямку заборонено. Якщо водій порушить цю заборону, штраф за таке порушення складе 510 гривень.