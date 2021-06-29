В Украине значительно увеличили штрафы за перегруженные фуры. Президент уже подписал закон и вскоре он вступит в силу.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля". Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

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Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров. Штраф за такое нарушение получит юридический владелец транспортного средства.

Также закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части осуществления габаритно-весового контроля, в частности предоставляет ей право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые нормы.

Кроме того, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно усиливает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

В частности, закон №3742 вводит такие штрафы:

1. Для грузоотправителей за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз в размере 34 тыс. грн.

2. Для владельцев транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза:

- до 2% включительно в размере 1 700 грн;

- от 2% до 5% в размере 5 100 грн;

- от 5% до 10% в размере 8 500 грн;

- от 10% до 20% в размере 17 тыс. грн;

- от 20% до 30% в размере 34 тыс. грн;

- более 30% в размере 51 тыс. грн;

- за отказ от прохождения ГВК в размере 51 тыс. грн.

3. Для должностных лиц субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителей за невыполнение законных требований работников “Укртрансбезопасности” по проверке соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, устранение нарушений законодательства по безопасности на автомобильном транспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, заданий – в размере 51 тыс. грн.

По данным Министерства инфраструктуры, по итогам 2020 года было проверено 14 тысяч актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 137 миллионов гривен платы за перегруз.