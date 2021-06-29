В Україні значно збільшили штрафи за перевантажені фури. Президент вже підписав закон і незабаром він вступить в силу.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю”. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Документ покликаний законодавчо закріпити можливість автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових параметрів. Штраф за таке порушення отримає юридичний власник транспортного засобу.

Також закон розширює повноваження Укртрансбезпеки в частині здійснення габаритно-вагового контролю, зокрема надає їй право стягувати в судовому порядку плату за проїзд вантажівок, які порушують габаритно-вагові норми.

Крім того, документ встановлює відповідальність вантажовідправника як першої ланки у вантажних перевезеннях і значно посилює відповідальність автоперевізників за недотримання габаритно-вагових норм.

Зокрема, закон №3742 вводить такі штрафи:

1. Для вантажовідправників за порушення при внесенні відомостей у товарно-транспортні накладні або інші документи на вантаж у розмірі 34 тис. грн.

2. Для власників транспортних засобів за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм в залежності від відсотка перевантаження:

– до 2% включно у розмірі 1 700 грн;

– від 2% до 5% у розмірі 5 100 грн;

– від 5% до 10% у розмірі 8 500 грн;

– від 10% до 20% у розмірі 17 тис. грн;

– від 20% до 30% у розмірі 34 тис. грн;

– понад 30% у розмірі 51 тис. грн;

– за відмову від проходження ГВК у розмірі 51 тис. грн.

3. Для посадових осіб суб’єктів господарювання, громадян-суб’єктів підприємницької діяльності та/або водіїв за невиконання законних вимог працівників “Укртрансбезпеки” щодо перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт, усунення порушень законодавства з безпеки на автомобільному транспорті або створення перешкод для виконання покладених на них обов’язків, завдань – у розмірі 51 тис. грн.

За даними Міністерства інфраструктури, за підсумками 2020 року було перевірено 14 тисяч актів порушень габаритно-вагових параметрів і нараховано понад 137 мільйонів гривень плати за перевантаження.