От высокой температуры аэрозоль в баллончике с сухим шампунем превратился в смертельно опасное оружие.

Женщина из штата Миссури в США показала последствия взрыва баллончика с сухим шампунем, который забыла в машине ее дочь.

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Автор публикации на Facebook рассказала, что ее дочь оставила баллончик в закрытом ящике между передними сиденьями Honda Civic. Сколько времени понадобилось для того, чтобы разогреть салон машины до температуры, достаточной для взрыва – неизвестно, однако результат говорит сам за себя.

Взрыв был такой силы, что сорвал с петель крышку бокса, пробил панорамный люк, который улетел на 15 метров от автомобиля! Хорошо, что в этот момент в машине и рядом не было людей.

Владелица автомобиля рассказала, что сначала даже не поняла, что произошло с ее автомобилем и решила, что что-то упало на машину сверху. Она также сообщила своим читателям, что сейчас автомобиль находится в ремонте, а все повреждения покрываются страховкой.

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