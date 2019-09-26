Від високої температури аерозоль у балончику з сухим шампунем перетворився на смертельно небезпечну зброю.

Жінка зі штату Міссурі у США показала наслідки вибуху балончика з сухим шампунем, який забула в машині її донька.

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Авторка публікації на Facebook розповіла, що її дочка залишила балончик у закритому ящику між передніми сидіннями Honda Civic. Скільки часу знадобилось для того, аби розпекти салон машини до температури, достатньої для вибуху – невідомо, однак результат говорить сам за себе.

Вибух був такої сили, що зірвав з петель кришку боксу, пробив панорамний люк і відлетів на 15 метрів від автомобіля! Добре, що в цей момент у машині та поряд не було людей.



Власниця автомобіля розповіла, що спочатку навіть не зрозуміла, що сталось з її автомобілем і вирішила, що щось впало на машину згори. Вона також повідомила своїм читачам, що зараз автомобіль знаходиться в ремонті, а всі ушкодження покриваються страховкою.

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