Mazda CX-30 стала для всех приятным сюрпризом, однако новый кроссовер был не единственным украшением стенда Mazda на автошоу.

На автошоу в Женеве состоялась европейская премьера новой Mazda3, презентация родстера MX-5, посвященного 30-летию модели, а также нового кроссовера СХ-30.

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Новая Mazda3 в Европе будет предлагаться с тремя моторами: парой бензиновых и дизелем. 1,8-литровый турбодизель Skyactiv-D мощностью 114 л.с. заменит в гамме моторов сразу два агрегата: полуторалитровый и 2.2.

Производитель заявляет, что в комбинированном цикле новый двигатель потребляет 4,7 л/100 км. В линейку бензовиков вошли Skyactiv-G 2.0 на 120 л. с., дополнен системой мягкорго гибрида и инновационный Skyactiv-X производительностью в 180 л. с. – также с гибридной системой. Все три мотора сочетаются со стандартной шестиступенчатой механической коробкой передач или шестискоростной автоматической. При этом Skyactiv-X на хэтчбеках будет совместим с системой полного привода i-Activ. Все модификации предложат также с системой G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) для улучшения управляемости и сцепления на дороге.

Mazda уже три десятилетия выпускает родстер MX-5.

В ознаменование этой даты компания выпустит 3000 специальных автомобилей оранжевого цвета. Компактный спорткар особой серии имеет окраску Mazda Racing Orange, кованые алюминиевые колеса и другие детали, которые отличают его от остальных. Mazda MX-5 30th Аnniversary Edition в Европе будет предлагаться только с 2-литровым 181-сильным мотором, тогда как в Японии будет доступна и менее мощная 1,5-литровая версия.

Список особых опций для Mazda MX-5 30th Edition Аnniversary:

цвет кузова Mazda Racing Orange

алюминиевые диски Rays

шильды 30th Anniversary с серийным номером машины

спортивные кресла Recaro

оранжевые тормозные суппорты, спереди Brembo, сзади Nissin

амортизаторы Bilstein

стереосистема Bose с 9 динамиками

поддержка Apple CarPlay и Android Auto

Про совершенно новую модель Mazda-компактный кроссовер CX-30, мы уже рассказывали подробно. Новичок займет место между CX-3 и старшим CX-5. Mazda CX-30 получил бензиновые и дизельные двигатели, которые сочетаются исключительно с 6-ступенчатым автоматом. При этом все бензиновые моторы усиленные электромотором и литий литий-ионным аккумулятором. Для топового исполнения модели будет предлагать также инновационный двигатель Skyactiv-X.

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