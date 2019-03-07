Mazda CX-30 стала для усіх приємним сюрпризом, однак новий кросовер був не єдиною окрасою стенду Mazda на автошоу.

На автошоу у Женеві відбулась європейська прем’єра нової Mazda3, презентація родстера MX-5, присвяченого 30-літтю моделі, а також нового кросовера СХ-30.

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Нова Mazda3 в Європі буде пропонуватися з трьома двигунами: парою бензинових і дизелем. 1,8-літровий турбодизель Skyactiv-D потужністю 114 к.с. замінить у гамі моторів одразу два агрегати: півторалітровий та 2.2.

Виробник заявляє, що у комбінованому циклі новий двигун споживає 4,7 л/100 км. У лінійку бензіновіков увійшли Skyactiv-G 2.0 на 120 к.с., доповнений системою м'якорго гібриду та інноваційний Skyactiv-X продуктивністю у 180 к.с. – також з гібридною системою. Усі три мотора поєднуються зі стандартною шестиступінчатою механічною коробкою передач або шестишвидкісною автоматичною. При цьому Skyactiv-X на хетчбеках буде сумісний з системою повного приводу i-Activ. Всі модифікації запропонують також з системою G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) для поліпшення керованості і зчеплення на дорозі.

Mazda вже три десятиліття випускає родстер MX-5. В ознаменування цієї дати компанія випустить 3000 спеціальних автомобілів жовтогарячого кольору. Компактний спорткар особливої серії має забарвлення Mazda Racing Orange, ковані алюмінієві колеса та інші деталі, які відрізняють його від решти. Mazda MX-5 30th Аnniversary Edition у Європі пропонуватиметься лише з 2-літровим 181-сильним мотором, тоді як у Японії буде доступна і менш потужна 1,5-літрова версія.

Список особливих опцій для Mazda MX-5 30th Аnniversary Edition:

колір кузову Mazda Racing Orange

алюмінієві диски Rays

шильди 30th Anniversary з серійним номером машини

спортивні крісла Recaro

помаранчеві гальмівні супорти, спереду Brembo, ззаду Nissin

амортизатори Bilstein

стереосистема Bose з 9 динаміками

підтримка Apple CarPlay та Android Auto

Про абсолютно нову модель Mazda – компактний кросовер CX-30, ми вже розповідали детально. Новачок займе місце між CX-3 та старшим CX-5. Mazda CX-30 отримав бензинові і дизельні двигуни, котрі поєднуються виключно з 6-ступінчатим автоматом. При цьому усі бензинові мотори посилені електромотором і літій літій-іонним акумулятором. Для топового виконання моделі пропонуватиметья також інноваційний двигун Skyactiv-X.

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