Запас хода в 400 км и люксовый пассажирский салон делают батарейный V-класс уникальным электрокаром на рынке на сегодняшний день.

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Женеве свой первый минивэн с электрической силовой установкой под названием EQV. Это предсерийный прототип, а конвейерную версию производитель покажет на автосалоне во Франкфурте в сентябре этого года.

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Восьмиместный электрический микроавтобус EQV комплектуется аккумуляторной батареей емкостью до 100 кВт/ч и электромотором мощностью в 201 л.с. (150 киловатт), который устанавливается на передней оси. Автономный запас хода на одном заряде составляет 400 км, восстановить запас энергии на дополнительные 100 км можно за 15 минут. Максимальная скорость минивэна ограничена на отметке в 160 км/ч.

Фото: Mercedes-Benz EQV / Daimler

Пассажирский микроавтобус выполнен в узнаваемом дизайне современных Vito/Viano и Sprinter. Последние, к слову, также недавно получили электрические модификации. Их новый родственник Mercedes-Benz EQV имеет хорошие 19-дюймовые колесные диски и светодиодную оптику, а внутри предлагает комфортный салон на восемь человек, последнюю версию фирменной мультимедийной системы MBUX с искусственным интеллектом и голосовым управлением. Более того, специальные приложения для смартфона позволяют дистанционно управлять системой климат-контроля или безналичным расчетом на зарядных станциях.

Фото: электрический минивэн Mercedes-Benz EQV / Daimler

Старт продаж Mercedes-Benz EQV намечен на 2021. Электрический минивэн станет пятым по счету представителем линейки EQ, после кроссовера EQC, хэтчбека EQA, компактного кроссовера EQB и большого седана EQS. Стоимость EQV будет объявлена после премьеры во Франкфурте.

Кроме концепта электрического микроавтобуса EQV компания Mercedes-Benz представила в Женеве стремительный универсал CLA 250 4Matic Shootin Brake, GLC 300d 4Matic и AMG GLE 53 4Matic.

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