Запас ходу у 400 км і люксовий пасажирський салон роблять батарейний V-клас унікальним електрокаром на ринку на сьогоднішній день.

Компанія Mercedes-Benz представила на автосалоні в Женеві свій перший мінівен з електричною силовою установкою під назвою EQV. Це передсерійний прототип, а конвеєрну версію виробник покаже на автосалоні у Франкфурті цього вересня.

Також цікаво: Jaguar I-Pace обраний автомобілем року у Європі

Восьмимісний електричний мікроавтобус EQV комплектується акумуляторною батареєю ємністю до 100 кВт/год та електромотором потужністю у 201 к.с. (150 кіловат), який встановлюється на передній осі. Автономний запас ходу на одному заряді становить 400 км, відновити запас енергії на додаткові 100 км можна за 15 хвилин. Максимальна швидкість мінівена обмежена на позначці у 160 км/год.

Фото: Mercedes-Benz EQV / Daimler

Пасажирський мікроавтобус виконаний у впізнаваному дизайні сучасних Vito/Viano та Sprinter. Останні, до слова, також нещодавно отримали електричні модифікації. Їхній новий родич Mercedes-Benz EQV має гарні 19-дюймові колісні диски і світлодіодну оптику, а всередині пропонує комфортний салон на вісім осім, останню версію фірмової мультимедійної системи MBUX зі штучним інтелектом і голосовим управлінням. Більше того, спеціальні додатки для смартфона дозволяють дистанційно керувати системою клімат-контролю або безготівковим розрахунком на зарядних станціях.

Фото: електричний мінівен Mercedes-Benz EQV / Daimler

Старт продажів Mercedes-Benz EQV намічений на 2021 рік. Електричний мінівен стане п'ятим за рахунком представником лінійки EQ, після кросовера EQC, хетчбека EQA, компактного кросовера EQB та великого седана EQS. Вартість EQV буде оголошена після прем’єри у Франкфурті.



Окрім концепта електричного мікроавтобуса EQV компанія Mercedes-Benz представила у Женеві стрімкий універсал CLA 250 4Matic Shootin Brake, GLC 300d 4Matic та AMG GLE 53 4Matic.

Також цікаво: Женевський автосалон: Skoda показала новий крососвер Kamiq та електричний концепт Vision iV