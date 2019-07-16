Выпустить воздух и сложить надувной бассейн в багажник? А разве так можно было?

49-летняя американка утверждает, что не нашла другого способа перевезти бассейн кроме того, к которому она прибегла.

Смотрите также: Владимир Зеленский пересел за руль Tesla Model X: видео

Дженнифер Йегер из города Диксон в штате Иллинойс была арестована за то, что перевозила двух несовершеннолетних дочерей в надувном бассейне на крыше Audi Q5.

Возможно, Дженнифер Йегер было просто лень сдувать его, поскольку для поездки к подруге она просто забросила надутый бассейн на крышу Audi Q5, а чтобы его не сдуло ветром, посадила в него двух своих детей, 8 и 16 лет.

После этого американка села за руль и поехала в гости, но удивленные таким зрелищем водители немедленно позвонили в полицию и рассказали о перевозке детей на крыше автомобиля в надувном бассейне. К счастью, дочери Дженнифер не пострадали: офицеры остановили кроссовер и арестовали женщину. Ей предъявили длинный список обвинений, в числе которых угроза жизни и здоровью двоих ее несовершеннолетних детей.

Также интересно: Объезжая пробку, почти сотня автомобилей застряла в болоте