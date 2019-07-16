Випустити повітря та скласти надувний басейн у багажник? А хіба так можна було?

49-річна американка стверджує, що не знайшла іншого способу перевезти басейн крім того, до якого вона вдалась.

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Дженніфер Йегер з міста Діксон у штаті Іллінойс була заарештована за те, що перевозила двох неповнолітніх дочок у надувному басейні на даху Audi Q5.

Можливо, Дженніфер Йегер було просто лінь здувати його, оскільки для поїздки до подруги вона просто закинула надутий басейн на дах свого Audi Q5, а щоб його не здуло вітром, посадила в нього двох своїх дітей, 8 й 16 років.

Після цього американка сіла за кермо і поїхала в гості, але здивовані від такого видовища водії негайно зателефонували в поліцію і розповіли про перевезення дітей на даху автомобіля в надувному басейні. На щастя, дочки Дженніфер не постраждали: офіцери зупинили кросовер і заарештували жінку. Їй пред'явили довгий список звинувачень, в числі яких загроза життю і здоров'ю двом своїм неповнолітнім дітям.

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