Домкрат выскользнул из-под автомобиля и тот упал на обе руки своей владелицы. Почти час водитель провела в ловушке.

Способность сохранять ясный ум и силу духа в чрезвычайных ситуациях – настоящая добродетель.

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Этот инцидент произошел на 95-й региональной магистрали в малонаселенной местности округа Колтон, американского штата Южная Каролина. 54-летняя женщина, чье имя не разглашается, возвращалась домой, в город Шарлотта в Северной Каролине, из Флориды. Колесо ее автомобиля вздулось, она остановилась на обочине и почти закончила проводить самостоятельную замену на запасное колесо, когда машина соскользнула с домкрата, зажав обе руки женщины между шиной и крылом.

Не в силах освободить руки, она сумела снять один ботинок и, после нескольких неудачных попыток, позвонить по номеру 911. С самого несчастного случая до спасения пожарными прошло 45 минут, после освобождения из ловушки женщину доставили в больницу с многочисленными травмами пальцев и рук.

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