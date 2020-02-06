Домкрат вислизнув з-під автомобіля і той впав на обидві руки своєї власниці. Майже годину водійка провела у пастці.

Здатність зберігати ясний розум та силу духу у надзвичайних ситуаціях – справжня чеснота.

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Цей інцидент трапився на 95-й регіональній магістралі у малонаселеній місцевості округу Колтон, американського штату Південна Кароліна. 54-річна жінка, чиє ім’я не розголошується, поверталась додому, в місто Шарлотта у Північній Кароліні, з Флориди. Колесо її автомобіля здулось, вона зупинилась на узбіччі та майже закінчила проводити самостійну заміну на запасне колесо, коли машин зіслизнула з домкрата, затиснувши обидві руки жінки між шиною та крилом.

Не в силах звільнити руки, вона зуміла зняти один з черевиків та, після кількох невдалих спроб, подзвонити за номером 911. Від самого нещасного випадку до порятунку пожежниками минуло 45 хвилин, після звільнення з пастки жінку доправили до лікарні з численими травмами пальців та рук.

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