Люк в крыше, шторки на окнах, кондиционер - все это довольно эффективно в борьбе с палящим солнцем в машине. Но жительнице Мумбаи этого показалось недостаточно и она обмазала свою машину коровьим навозом.

Город расположен на западе Индии, на побережье Аравийского моря и даже зимой температура там не опускается ниже +25 градусов, что уж говорить про летний период. Рупеш Гауранжа нашла весьма необычный выход из ситуации.

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Она покрыла свою Toyota Corolla толстым слоем коровьего навоза, чтобы улучшить теплоизоляционные свойства кузова. И, по ее словам, это помогло. Фотографии своего тюнинга она опубликовала на своей странице в Facebook.

Дело в том, что такой способ теплоизоляции хижин считается традиционным в Индии. Как только навоз высыхает, он больше не пахнет, поэтому, никаких неприятных ощущений автовладелица не чувствует.

Впрочем, пользователи соцсетей в комментариях к фотографиям напоминают о том, что такое покрытие пожароопасное и женщина подвергает себя дополнительному риску.

Напомним, что владельцы “Тойот” придумали два десятка вариантов тюнинга для своих машин.