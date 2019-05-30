Люк в даху, шторки на вікнах, кондиціонер - все це досить ефективно в боротьбі з палючим сонцем в машині. Але мешканці Мумбаї цього здалося недостатньо і вона обмазала свою машину коров'ячим гноєм.

Місто розташоване на заході Індії, на узбережжі Аравійського моря і навіть взимку температура там не опускається нижче +25 градусів, що вже говорити про літній період. Рупеш Гауранжа знайшла вельми незвичайний вихід із ситуації.

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Вона покрила свою Toyota Corolla товстим шаром коров'ячого гною, щоб поліпшити теплоізоляційні властивості кузова. І, за її словами, це допомогло. Фотографії свого тюнінгу вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Справа в тому, що такий спосіб теплоізоляції хатин вважається традиційним в Індії. Як тільки гній висихає, він більше не пахне, тому, ніяких неприємних відчуттів автовласниця не відчуває.

Втім, користувачі соцмереж в коментарях до фотографій нагадують про те, що таке покриття пожежонебезпечне і жінка піддає себе додатковому ризику.

Нагадаємо, що власники придумали два десятки прикладів шаленого тюнінгу для своїх Toyota.