Після того, як міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про початок ери бетонних доріг в Україні, "Укравтодор" запропонував прийняти національну програму відновлення доріг територіального значення Т-бетон. Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомир Новак.

"Плануємо запропонувати уряду розглянути і схвалити окрему програму з окремим фінансуванням з бюджету в розмірі 10 млрд гривень на рік для відновлення доріг територіального значення за новою для України технології прокладки укоченого бетону", - написав Новак на своїй сторінці в Facebook.

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За його оцінками, при такому фінансуванні за три роки можна буде вирішити питання ремонту доріг територіального значення.

"За рахунок застосування технології укоченого бетону можемо простим, але сучасним способом, з тривалим ефектом і економією ресурсів відбудувати мережу Т-доріг", - заявив Новак.

Він також зазначив, що поверхня з укоченого бетону - це компроміс, який поєднує переваги технології асфальтобетону і технологій звичайного цементобетона. Новак також перерахував основні переваги застосування такої технології:

поверхні з такого бетону можна укласти швидше, ніж зі звичайного бетону;

вони мають менший відсоток цементу у порівнянні зі звичайним бетоном, не вимагають арматури, що зменшує час виконання робіт і вартість інвестиції;

при укладанні застосовується звичайна техніка;

на цих поверхнях значно швидше допускається рух автомобілів. Вже після 24 годин можна відкривати рух;

міцність і довговічність укоченого бетону можна порівняти зі звичайним бетоном;

такі поверхні мають високу морозостійкість.

Втім є і недоліки, головний з яких – швидка руйнація при експлуатації первантаженого транспорту. Якщо на звичайних дорогах процес руйнації поступовий, спочатку утворюється колія, потім ямковість і потім руйнація, то бетонні дороги від перевантажених фур руйнуються одразу.

Нагадаємо, територіальні дороги з'єднують Київ з Адмінцентр областей, містами господчіненія, а також прикордонпункти пропуску автотранспорту, морські і авіапорти міжнародного значення, з "М" і "Н" дорогами. Їх 13% (22,6 тис. км).