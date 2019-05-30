После того, как министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о начале эры бетонных дорог в Украине, "Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон. Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.
"Планируем предложить правительству рассмотреть и принять отдельную программу с отдельным финансированием из бюджета в размере 10 млрд гривен в год для восстановления дорог территориального значения по новой для Украины технологии прокладки укатанного бетона", – написал Новак на своей странице в Facebook.
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По его оценкам, при таком финансировании за три года можно будет решить вопрос ремонта дорог территориального значения.
"За счет применения технологии укатанного бетона можем простым, но современным способом, с длительным эффектом и экономией ресурсов отстроить сеть Т-дорог", – заявил Новак.
Он также отметил, что поверхность из укатанного бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона и технологий обычного цементобетона. Новак также перечислил основные преимущества применения такой технологии:
- поверхности из такого бетона можно уложить быстрее, чем из обычного бетона;
- они имеют меньший процент цемента по сравнению с обычным бетоном, не требуют арматуры, что уменьшает время выполнения работ и стоимость инвестиции;
- при укладывании применяется обычная техника;
- на этих поверхностях значительно быстрее допускается движение автомобилей. Уже после 24 часов можно открывать движение;
- прочность и долговечность укатанного бетона можно сравнить с обычным бетоном;
- такие поверхности имеют высокую морозостойкость.
Впрочем, есть и недостатки, главный из которых – быстрое разрушение при эксплуатации перегруженного транспорта. Если на обычных дорогах процесс разрушения постепенный, сначала образуется колея, потом ямы и затем разрушение, то бетонные дороги от перегруженных фур разрушаются сразу.
Напомним, территориальные дороги соединяют Киев с Админцентрами областей, городами господчинения, а также погранпункты пропуска автотранспорта, морские и авиапорты международного значения, с "М" и "Н" дорогами. Их 13% (22,6 тыс. км).