Председатель подкомитета по вопросам безопасности автодорожного движения Комитета Верховной Рады Украины Игорь Диденко считает, что введение обязательного техосмотра для частных транспортных средств уменьшит смертность на дорогах на 10%.

Украинские чиновники стремятся как можно быстрее ввести обязательный техосмотр для частного транспорта. Работа в этом направлении ведется очень активная. Для этих целей даже была инициирована новая система по упорядочиванию статистики по причинам ДТП. Напомним, что по официальным данным полиции часть ДТП, которые произошли из-за технической неисправности составляет менее 1%.

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Введение обязательного ТО для частного автотранспорта является требованием Евросоюза и прописан в договоре о Евроинтеграции. Впрочем речь идет лишь о том, что Украина должна ввести обязательный техосмотр до вступления в Евросоюз. А о самом вступлении пока говорить слишком рано.

Старший научный сотрудник государственного предприятия "ГосавтотрансНИИпроект" Валентин Мержиевский говорит, что для введения обязательного техосмотра нужно утвердить около двадцати нормативных актов. Нужно создать новые специальности и научить специалистов по европейской методике.

Отмечается, что обязательный техосмотр для частных автомобилей должен начать действовать уже в 2020 году. Напомним, что коррупционный техосмотр в Украине был отменен восемь лет назад и это не привело к увеличению аварийности. Наоборот – общее количество ДТП снизилось.