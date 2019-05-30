Голова підкомітету з питань безпеки автодорожнього руху Комітету Верховної Ради України Ігор Діденко вважає, що введення обов’язкового техогляду для приватних транспортних засобів зменшить смертність на дорогах на 10%.

Українські чиновники прагнуть якнайшвидше ввести обов’язковий техогляд для приватного транспорту. Робота в цьому напрямку ведеться дуже активна. Для цих цілей навіть була ініційована нова система з впорядкування статистики з причин ДТП. Нагадаємо, що за офіційними даними поліції доля ДТП, що стались через технічну несправність складає менше 1%.

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Введення обов’язкового ТО для приватного автотранспорту є вимогою Євросоюзу та прописано у договорі про Євроінтеграцію. Втім мова йде лише про те, що Україна має ввести обов’язковий техогляд до вступу в Євросоюз. А про сам вступ в “родину європейських народів” поки говорити надто рано.

Старший науковий співробітник державного підприємства "ДержавтотрансНДІпроект" Валентин Мержиєвський каже, що для введення обов’язкового техогляду потрібно затвердити близько двадцяти нормативних актів. Потрібно створити нові спеціальності та навчити спеціалістів за європейською методикою.

Зазначається, що обов’язковий техогляд для приватних автомобілів має почати діяти вже в 2020 році. Нагадаємо що корупційний техогляд в Україні був відмінений вісім років назад і це не призвело до збільшення аварійності. Навпаки – загальна кількість ДТП знизилась.