Что она себе думала, та мама.

Обычно, материнский инстинкт диктует женщине заботиться о безопасности собственного ребенка в первую очередь и несмотря ни на что. Но порой "программа" дает сбой.

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Полиция штата Колорадо начала расследование, после того, как получила обращение от департамента Парков и дикой природы. В среду правоохранителям сообщили, что женщина заметила при дороге раненого самца дикой рыси, подобрала его, спеленала в ковер и положила на заднее сиденье своего кроссовера, всего в нескольких сантиметрах от трехлетнего мальчика, который находился в детском кресле.

После этого женщина позвонила в службу департамента Парков и дикой природы с вопросом, что ей делать с животным и описала все обстоятельства. Представители госслужбы приказали ей немедленно забрать ребенка и покинуть автомобиль, что она и сделала.

Вообще, местные законы запрещают забирать сбитых на дороге или замеченных рядом с шоссе животных с собой. В первую очередь, именно из соображений безопасности самих водителей.

Работник Департамента Сара Ватсон, которая прибыла на место происшествия первой, открыв дверцу машины не на шутку перепугалась, увидев дикую “кошку”, хотя и была готова к этому. С помощью специальных инструментов она безопасно достала животное из машины. Позже выяснилось, что рысь имеет смертельную травму и к ней применили эвтаназию.

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