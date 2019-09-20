Що вона собі думала, та мамця. Хіба, що то була велика кішка?

Зазвичай, материнський інстинкт диктує жінці дбати про безпеку власної дитини в першу чергу і незважаючи ні на що. Та часом “програма” дає збій.

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Поліція штату Колорадо почала розслідування, після того, як отримала звернення від департаменту Парків та дикої природи. В середу правоохоронцям повідомили, що жінка помітила при дорозі пораненого самця дикої рисі, підібрала його, сповила у ковру та поклала на заднє сидіння свого кросовера, усього в кількох сантиметрах від трирічного хлопчика, який знаходився у дитячому кріслі.

Після цього жінка зателефонувала до служби департаменту Парків та дикої природи з запитанням, що їй робити з твариною і описала усі обставини. Представники держслужби наказали їй негайно забрати дитину та покинути автомобіль, що вона й зробила.

Взагалі, місцеві закони забороняють забирати збитих на дорозі чи помічених поряд з шосе тварин із собою. В першу чергу, саме з міркувань безпеки самих водіїв.

Працівник Департаменту Сара Ватсон, яка прибула на місце події першою, відкривши дверцята машини не на жарт перелякалась, побачивши дику “кішку”, хоча й була готова до цього. За допомогою спеціальних інструментів вона безпечно дістала тварину з машини. Пізніше з’ясувалось, що рись має смертельну травму і до неї застосували евтаназію.

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