Всего несколько дней осталось до презентации чешского бестселлера, но увидеть новинку снаружи и изнутри можно уже сейчас.

Skoda Octavia четвертого поколения представят уже в понедельник, 11 ноября.

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Не хотите ждать? Чешский портал Autorevue позволяет заглянуть в будущее и увидеть новую “Октавию” раньше назначенного времени. Судя по тому, что мы видим, серийная версия модели почти не будет отличаться от того, что Skoda показала на официальных эскизах.

Внутри, как и было обещано, появится многоуровневая мультимедийная система с несколькими экранами, а линии передней панели будут повторять формы решетки радиатора. В Octavia на “автомате” появится компактный джойстик для выбора режимов трансмиссии, как в Volkswagen Golf 8 поколения. А с руля убрали "лишнюю" спицу снизу.

Фото: шпионские снимки Skoda Octavia mk4 / Autorevue

В списке опций для новинки ожидается появление трехзонного климат-контроля, вентиляции и массажа передних сидений и проекционного дисплея.

По предварительным данным, в продаже на европейском рынке новинка появится в первом квартале 2020 года, причем сначала в кузове универсал. Следом выйдет лифтбек, после чего линейку постепенно расширят кузовными модификациями, включая внедорожный универсал Octavia Scout и спортивную модификацию Octavia RS.

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